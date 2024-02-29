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Испанские фермеры заблокировали основные дороги по всей стране

29 февраля 2024 06:32
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Европейские фермеры, похоже, забыли о своем главном предназначении. Вместо полей на тракторах они бороздят улицы мегаполисов, пытаясь обратить внимание на свои проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, испанские аграрии перекрывают главные автомагистрали по всей стране. Они требуют отменить новые законы Брюсселя в агросекторе.

Испанские фермеры заблокировали основные дороги по всей стране-1

Из-за нерентабельности своей продукции от нее протестующие избавляются показательно. Аграрии настроены продолжать митинги, пока власти не выполнят их условия. Напомним, с начала января фермеры по всей Европе проводят масштабные акции протеста. Они требуют увеличить количество льгот и дотаций для сельского хозяйства, уменьшения налогообложения и сокращения импорта дешевой агропродукции, прежде всего украинской.

# Акции протеста

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