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Испанские фермеры выступили против повышения цен на продукты, бюрократии и украинских товаров

10 февраля 2024 17:10
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Европейские аграрии продолжают массовые протесты. Испанские фермеры перекрывают улицы городов на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанские фермеры выступили против повышения цен на продукты, бюрократии и украинских товаров-1

Митингующие баррикадируют основные автострады, а колонны сельхозтехники полностью блокируют движение транспорта. Десятки тракторов устроили медленный протест и на севере Испании. Фермеры выступают против повышения цен на продукты, бюрократии и высокого импорта дешевых товаров.

Испанские фермеры выступили против повышения цен на продукты, бюрократии и украинских товаров-4

Ситуация в европейской экономике стала критичной, поэтому нам всем нужно провести демонстрацию: фермерам, дальнобойщикам, таксистам. Мы должны попробовать наши силы, чтобы решить этот вопрос, потому что политики из-за бумажной волокиты и бюрократии не могут их нормально рассмотреть. Они не позволяют нам работать в обычном темпе.

Испанские фермеры выступили против повышения цен на продукты, бюрократии и украинских товаров-7

На фоне массовых протестов, испанское правительство приняло решение выделить аграриям более 270 миллионов евро в виде субсидий. Однако протестующие посчитали такую меру недостаточной.

В восточной части Евросоюза фермеры также решительно настроены отстаивать свои интересы. В Польше и Венгрии аграрии активизировались в приграничных районах с Украиной. Несколько погранпунктов оказались заблокированы протестующими. Профсоюзы не намерены сворачивать акции неповиновения и хотят добиться от правительства решительных действий: ограничить ввоз дешевой украинской продукции, которая вытесняет с рынка местных производителей.

# Акции протеста

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