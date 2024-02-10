Испанские фермеры выступили против повышения цен на продукты, бюрократии и украинских товаров

Европейские аграрии продолжают массовые протесты. Испанские фермеры перекрывают улицы городов на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европейские аграрии продолжают массовые протесты. Испанские фермеры перекрывают улицы городов на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Митингующие баррикадируют основные автострады, а колонны сельхозтехники полностью блокируют движение транспорта. Десятки тракторов устроили медленный протест и на севере Испании. Фермеры выступают против повышения цен на продукты, бюрократии и высокого импорта дешевых товаров.
Ситуация в европейской экономике стала критичной, поэтому нам всем нужно провести демонстрацию: фермерам, дальнобойщикам, таксистам. Мы должны попробовать наши силы, чтобы решить этот вопрос, потому что политики из-за бумажной волокиты и бюрократии не могут их нормально рассмотреть. Они не позволяют нам работать в обычном темпе.
На фоне массовых протестов, испанское правительство приняло решение выделить аграриям более 270 миллионов евро в виде субсидий. Однако протестующие посчитали такую меру недостаточной.
В восточной части Евросоюза фермеры также решительно настроены отстаивать свои интересы. В Польше и Венгрии аграрии активизировались в приграничных районах с Украиной. Несколько погранпунктов оказались заблокированы протестующими. Профсоюзы не намерены сворачивать акции неповиновения и хотят добиться от правительства решительных действий: ограничить ввоз дешевой украинской продукции, которая вытесняет с рынка местных производителей.