Испанская полиция выгнала со склада около 100 мигрантов

Десятки правоохранителей буквально вытолкнули людей на улицу. Не обошлось без драки. Полицейские даже не разрешили людям собрать вещи: их выносили украдкой. Впрочем, в таком хаосе сделать это было нетрудно. Теперь мигранты вынуждены жить на холоде: они уже разбили лагерь, где проведут ближайшее время.