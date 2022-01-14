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Испанская полиция выгнала со склада около 100 мигрантов

14 января 2022 18:58
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Новости Испании. Полиция Испании выселила со склада около 100 мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Испанская полиция выгнала со склада около 100 мигрантов-1

Десятки правоохранителей буквально вытолкнули людей на улицу. Не обошлось без драки. Полицейские даже не разрешили людям собрать вещи: их выносили украдкой. Впрочем, в таком хаосе сделать это было нетрудно. Теперь мигранты вынуждены жить на холоде: они уже разбили лагерь, где проведут ближайшее время.  

# Беженцы # Фотофакт

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