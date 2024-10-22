Испанию охватили демонстрации против массового туризма

Против массового туризма: акции протеста охватили Испанию. Демонстрации прошли на популярном курорте, Канарских островах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные жители страдают от количества приезжих. Только на Канарах их порядка 16 миллионов в год. Как отмечают протестующие, они стали иностранцами в собственной стране. Испанцы напоминают, что у островов тоже есть граница и призывают власти и соответствующие органы усилить контроль на ней.

Безудержное строительство отелей и крупных инфраструктур, а также эксплуатация местных природных ресурсов в интересах туристов уничтожают природу. Жители против таких жертв. Они считают, что чиновники обязаны пересмотреть политику в отношении иностранцев.