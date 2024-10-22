Прямой эфир

Испанию охватили демонстрации против массового туризма

22 октября 2024 07:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Против массового туризма: акции протеста охватили Испанию. Демонстрации прошли на популярном курорте, Канарских островах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанию охватили демонстрации против массового туризма-2

Местные жители страдают от количества приезжих. Только на Канарах их порядка 16 миллионов в год. Как отмечают протестующие, они стали иностранцами в собственной стране. Испанцы напоминают, что у островов тоже есть граница и призывают власти и соответствующие органы усилить контроль на ней. 

Безудержное строительство отелей и крупных инфраструктур, а также эксплуатация местных природных ресурсов в интересах туристов уничтожают природу. Жители против таких жертв. Они считают, что чиновники обязаны пересмотреть политику в отношении иностранцев. 

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Наводнения в Бангладеш оставили страну без риса
22 октября 2024 07:01

Наводнения в Бангладеш оставили страну без риса

Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум
22 октября 2024 06:40

Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум

Казань принимает участников саммита БРИКС
22 октября 2024 06:27

Казань принимает участников саммита БРИКС