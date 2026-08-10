Испания вводит контроль на границе с Италией

Испания сделала ответный ход в дипломатическом конфликте, который уже окрестили «шенгенской войной». Мадрид ввел пограничный контроль для всех рейсов и судов из Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проверки паспортов, гражданства и виз продлятся до 7 сентября

Данное решение Мадрида стало реакцией на аналогичные шаги Рима, предпринятые из-за миграционного коллапса в Сеуте. Накануне испанская сторона требовала отмены этих мер до воскресенья. Однако итальянское руководство заявило, что сохранит ограничения как минимум до 15 августа, мотивируя это соображениями национальной безопасности.

Ожидается, что этот день станет ключевым испытанием. В соцсетях активно распространяются призывы к повторному массированному прорыву границы. В ответ на это испанское военное командование отменило все отпуска личному составу, в городе дислоцированы около 2 тысяч военнослужащих и 300 полицейских, а рубежи усилены морскими заграждениями.

Напомним, напряженность между странами Шенгена возникла в конце июля, когда через испанский анклав на африканском побережье попытались пересечь более 70 тысяч выходцев из Марокко. Этот маршрут считается одним из каналов нелегальной миграции в Западную Европу. Сейчас основная масса мигрантов уже возвращена на родину.