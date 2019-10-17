Испания направит дополнительные группы спецназовцев в Каталонию

Новости Испании. Это будет сделано из-за того, что митинги там не прекращаются с начала недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, в регионе уже находятся порядка 2000 правоохранителей. Полицейские охраняют государственные органы власти, казначейства, важные объекты инфраструктуры связи и энергоснабжения. Минувшей ночью в ходе столкновений с полицией пострадали более полусотни человек. Число получивших травмы за все время протестов превысило две сотни. Около 70 из них – стражи порядка.