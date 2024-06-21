Испания минимально обыграла Италию и вышла в плей-офф

На чемпионате Европы по футболу в Германии сборная Испании победила Италию и вышла в плей-офф с первого места в своей группе. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча проходила в Гельзенкирхене и закончилась со счетом 1:0 в пользу испанской сборной благодаря автоголу итальянского защитника Риккардо Калафиори. Это была уже 11-я встреча между этими сборными на крупных турнирах.

Испанец Педри обновил рекорд Криштиану Роналду – 12 матчей на чемпионатах мира и Европы до 22 лет. Испания с 6 очками возглавляет группу B, а Италия с 3 очками идет на втором месте. Финальные матчи группы B состоятся 24 июня. Испанцы сыграют с албанцами, а итальянцы – с хорватами.