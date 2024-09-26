Прямой эфир

Испанцы требуют сократить рабочую неделю на 2,5 часа

26 сентября 2024 14:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Профсоюзы Испании требуют сокращения рабочего времени. На улицы Мадрида вышли тысячи недовольных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанцы требуют сократить рабочую неделю на 2,5 часа-2

Это представители разных профессий, но претензии к руководству у них общие. Испанцы это самые трудоспособные жители Европы, согласно данным статистики. Но этот статус совсем не радует самих сотрудников. Они призывают сократить рабочую неделю на 2,5 часа. При этом активисты обещают, что производительность только возрастет. 

Испанцы требуют сократить рабочую неделю на 2,5 часа-4

Важны не часы работы, а то, как мы работаем и что производим. Это прекрасно позволяет сократить рабочее время, сохраняя при этом ту же заработную плату и повышая производительность.

Ряд компаний уже выступил против сокращения рабочей недели, но предложили ряд бонусов для сотрудников. Так, гостиничные комплексы обещают сотрудникам дополнительный день отпуска.

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Байден поручил Пентагону передать Украине ПВО Patriot и ракеты для нее
26 сентября 2024 13:00

Байден поручил Пентагону передать Украине ПВО Patriot и ракеты для нее

Песков: новая ядерная доктрина РФ – это сигнал для Запада
26 сентября 2024 12:47

Песков: новая ядерная доктрина РФ – это сигнал для Запада

Байден поручил Пентагону передать Украине все предназначенные средства
26 сентября 2024 11:59

Байден поручил Пентагону передать Украине все предназначенные средства