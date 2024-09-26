Испанцы требуют сократить рабочую неделю на 2,5 часа

Профсоюзы Испании требуют сокращения рабочего времени. На улицы Мадрида вышли тысячи недовольных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это представители разных профессий, но претензии к руководству у них общие. Испанцы это самые трудоспособные жители Европы, согласно данным статистики. Но этот статус совсем не радует самих сотрудников. Они призывают сократить рабочую неделю на 2,5 часа. При этом активисты обещают, что производительность только возрастет.

Важны не часы работы, а то, как мы работаем и что производим. Это прекрасно позволяет сократить рабочее время, сохраняя при этом ту же заработную плату и повышая производительность.

Ряд компаний уже выступил против сокращения рабочей недели, но предложили ряд бонусов для сотрудников. Так, гостиничные комплексы обещают сотрудникам дополнительный день отпуска.