«Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв в Багдаде

Новости Ирака. Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в Багдаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Атаку совершил смертник с жилетом со взрывчаткой.

Напомним, мощный взрыв прогремел на многолюдном рынке накануне одного из главных мусульманских праздников. Ударной волной разрушило несколько торговых прилавков, вспыхнул пожар. Пытаясь спастись, люди в панике разбегались в стороны.

Согласно последним данным, жертвами атаки стали 35 человек, в том числе женщины и дети. Еще более 60 получили ранения. Не исключается, что число погибших возрастет, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.