Иски подали 57 женщин. Задержан канадский модельер Питер Нюгард

Известного канадского миллиардера и модельера Питера Нюгарда взяли под стражу. 79-летнего мужчину задержали по запросу США и обвиняют в изнасилованиях, торговле людьми и вымогательствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иски подали 57 женщин. Согласно полученным данным, некоторые преступления модельер совершил еще 40 лет назад. Двум из потерпевших при этом было всего 14. Помимо женщин, Нюгарада обвиняют и его сыновья. Они утверждают, что в подростковом возрасте по указанию отца их изнасиловала его знакомая. Подозреваемый будет находиться под стражей до середины января, после чего его могут экстрадировать в США.