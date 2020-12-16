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Иски подали 57 женщин. Задержан канадский модельер Питер Нюгард

16 декабря 2020 11:29
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Известного канадского миллиардера и модельера Питера Нюгарда взяли под стражу. 79-летнего мужчину задержали по запросу США и обвиняют в изнасилованиях, торговле людьми и вымогательствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Иски подали 57 женщин. Задержан канадский модельер Питер Нюгард-1

Иски подали 57 женщин. Согласно полученным данным, некоторые преступления модельер совершил еще 40 лет назад. Двум из потерпевших при этом было всего 14. Помимо женщин, Нюгарада обвиняют и его сыновья. Они утверждают, что в подростковом возрасте по указанию отца их изнасиловала его знакомая. Подозреваемый будет находиться под стражей до середины января, после чего его могут экстрадировать в США.  

# Насилие # Питер Нюгард # Фотофакт

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