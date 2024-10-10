Ирландия ограничит выдачу жилья новым украинским беженцам

Ирландия весной 2025 года ограничит обеспечение жильем новых беженцев из Украины. Чиновники также рассматривают возможность введения правила максимального пребывания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирландия весной 2025 года ограничит обеспечение жильем новых беженцев из Украины. Чиновники также рассматривают возможность введения правила максимального пребывания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оно затронет мигрантов, которые живут в предоставленных помещениях на протяжении длительного срока. Кроме того, власти обсуждают вариант отмены права на повторное заселение в случае порчи имущества или возвращения в Ирландию после нахождения за границей.