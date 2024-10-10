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Ирландия ограничит выдачу жилья новым украинским беженцам

10 октября 2024 06:11
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Ирландия весной 2025 года ограничит обеспечение жильем новых беженцев из Украины. Чиновники также рассматривают возможность введения правила максимального пребывания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирландия ограничит выдачу жилья новым украинским беженцам-2

Оно затронет мигрантов, которые живут в предоставленных помещениях на протяжении длительного срока. Кроме того, власти обсуждают вариант отмены права на повторное заселение в случае порчи имущества или возвращения в Ирландию после нахождения за границей.

# Международная политика

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