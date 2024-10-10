Ирландия ограничит выдачу жилья новым украинским беженцам

Азарёнок: против нашей Победы, против этой памяти воюют во всех странах

Неважно, наверное, что мы говорим об этом постоянно. Важно, что мы сейчас говорим о том, что это касается не только Беларуси и России. Важно, что девять стран СНГ, независимые государства принимают единую резолюцию.