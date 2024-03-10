Ирландцы проголосовали против поправок в Конституцию на референдуме – перевес значительный

Стали известны итоги голосования, которое прошло в Международный женский день. Против новых формулировок выступили более миллиона человек, в то время как за них свои голоса отдали всего 393 тысячи. Предполагалось включить в определение семьи «прочные и долговечные» отношения вне брака. Население Ирландии последовало за призывами католических епископов, которые предостерегали, что изменения в Конституции подорвут институт семьи и брака. Этим и так славятся многие страны Европы. По мнению аналитиков, итоги референдума – очень сильный сигнал для правительства и большинства партий: они совершенно не смогли прочитать волю народа и не пытались соответствовать запросам общества.