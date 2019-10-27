Ирландца, в грузовике которого нашли 39 трупов, обвинили в непредумышленном убийстве

Новости Великобритании. В Великобритании водителю грузовика, в котором нашли 39 трупов, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25-летнего ирландца также подозревают в торговле людьми, нелегальной миграции и отмывании денег. Ранее по этому же делу были арестованы еще три человека.