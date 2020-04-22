Иран вывел на орбиту свой военный спутник

Новости Ирана. Иран вывел на орбиту свой первый военный спутник под названием «Свет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запуск состоялся с полигона, расположенного в пустыне Деште-Кавир. На высоту 425 километров над поверхностью Земли прибор доставила двухступенчатая ракета-носитель.