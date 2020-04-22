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Иран вывел на орбиту свой военный спутник

22 апреля 2020 11:43
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Новости Ирана. Иран вывел на орбиту свой первый военный спутник под названием «Свет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Иран вывел на орбиту свой военный спутник-1

Запуск состоялся с полигона, расположенного в пустыне Деште-Кавир. На высоту 425 километров над поверхностью Земли прибор доставила двухступенчатая ракета-носитель.   

Иран вывел на орбиту свой военный спутник-4

Стоит отметить, что для Ирана – это первый удачный запуск спутника, и это событие считается крупнейшим достижением страны в космической области. Все предыдущие попытки вывести на орбиту устройство провалились. 

Иран вывел на орбиту свой военный спутник-7

# Космос # Фотофакт

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