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Иран выпустил по Израилю семь гиперзвуковых ракет

15 апреля 2024 08:29
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Иранский вещатель Press TV сообщает, что все выпущенные Тегераном гиперзвуковые противоракеты попали в цели на территории Израиля. Об этом пишет РИА Новости.

Хотя министр обороны Израиля заявил, что атака была предотвращена, Иран напал на Израиль, запустив 185 беспилотных летательных аппаратов, 36 крылатых ракет и 110 наземных ракет класса «земля-земля».
 
КСИР сообщил, что были разрушены важные объекты военного значения. Иран называет нападение реакцией на акт агрессии, ссылаясь на Устав ООН. Глава Генерального штаба Ирана предостерег от эскалации со стороны Израиля. МИД России после атаки призвал к сдержанности.

# Международная политика

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