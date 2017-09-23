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Иран провел успешное испытание новой баллистической ракеты

23 сентября 2017 14:25
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Новости Ирана. Она способна нести несколько боеголовок, а дальность ее полета достигает двух тысяч километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иран провел успешное испытание новой баллистической ракеты-1

Видео запуска было опубликовано государственной телерадиокомпанией. О месте и времени проведения испытаний не сообщается. Военные заявили, что ракета стала меньше в размерах и вскоре поступит на вооружение армии. Представили новинку публике во время военного парада в Тегеране.

# Фотофакт # Международная политика

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