Иран провел успешное испытание новой баллистической ракеты

Новости Ирана. Она способна нести несколько боеголовок, а дальность ее полета достигает двух тысяч километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видео запуска было опубликовано государственной телерадиокомпанией. О месте и времени проведения испытаний не сообщается. Военные заявили, что ракета стала меньше в размерах и вскоре поступит на вооружение армии. Представили новинку публике во время военного парада в Тегеране.