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Иран признал, что украинский Boeing сбили двумя ракетами

21 января 2020 18:08
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Новости мира. Власти Ирана признали, что самолет Международных авиалиний Украины  был сбит двумя ракетами. Об этом говорится во втором предварительном отчете Организации гражданской авиации Исламской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Иран признал, что украинский Boeing сбили двумя ракетами -1

Снаряды класса «земля-воздух» малого радиуса были выпущены из зенитно-ракетного комплекса с северного направления. Иранские власти также заявили, что в стране нет технологий для расшифровки некоторых материалов чёрных ящиков лайнера, а французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить для этого необходимое оборудование.

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Иран признал, что украинский Boeing сбили двумя ракетами -4

Напомним, трагедия произошла 8 января. Иранские военные сбили украинский Boeing по ошибке, приняв его за вражескую цель. В результате крушения погибли 176 человек.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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