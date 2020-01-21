Иран признал, что украинский Boeing сбили двумя ракетами

Новости мира. Власти Ирана признали, что самолет Международных авиалиний Украины был сбит двумя ракетами. Об этом говорится во втором предварительном отчете Организации гражданской авиации Исламской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Восстановлена хронология авиакатастрофы с украинским Boeing

Снаряды класса «земля-воздух» малого радиуса были выпущены из зенитно-ракетного комплекса с северного направления. Иранские власти также заявили, что в стране нет технологий для расшифровки некоторых материалов чёрных ящиков лайнера, а французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить для этого необходимое оборудование. «Пилот старался увести самолёт от окружающих его домов». Названы версии крушения Boeing в Иране