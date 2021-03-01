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Иран отказался от переговоров по ядерной сделке

01 марта 2021 08:31
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Новости Ирана. Власти Ирана отказались от предложения ЕС организовать переговоры с США по вопросу ядерной сделки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча должна была состояться в ближайшие недели под эгидой Евросоюза и при участии шести международных посредников, в том числе Китая и России.

Иран отказался от переговоров по ядерной сделке-1

Исламская республика потребовала гарантий, что результатом переговоров станет смягчение санкций в отношении страны, однако в США заявили, что до проведения прямых переговоров ограничения сняты не будут.

Иран отказался от переговоров по ядерной сделке-4

Напомним, совместный всеобъемлющий план действий, заключенный в 2015 году, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года экс-президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из сделки. Ровно через год Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

# Оружие и боеприпасы # Дональд Трамп # Фотофакт

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