Иран отказался от переговоров по ядерной сделке
Новости Ирана. Власти Ирана отказались от предложения ЕС организовать переговоры с США по вопросу ядерной сделки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча должна была состояться в ближайшие недели под эгидой Евросоюза и при участии шести международных посредников, в том числе Китая и России.
Исламская республика потребовала гарантий, что результатом переговоров станет смягчение санкций в отношении страны, однако в США заявили, что до проведения прямых переговоров ограничения сняты не будут.
Напомним, совместный всеобъемлющий план действий, заключенный в 2015 году, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года экс-президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из сделки. Ровно через год Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.