Иран отказался от переговоров по ядерной сделке

Новости Ирана. Власти Ирана отказались от предложения ЕС организовать переговоры с США по вопросу ядерной сделки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча должна была состояться в ближайшие недели под эгидой Евросоюза и при участии шести международных посредников, в том числе Китая и России.

Исламская республика потребовала гарантий, что результатом переговоров станет смягчение санкций в отношении страны, однако в США заявили, что до проведения прямых переговоров ограничения сняты не будут.