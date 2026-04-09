Иран обвинил США и Израиль в грубом нарушении режима прекращения огня

И без того хрупкое двухнедельное перемирие, о котором накануне договорились Иран и США, может быть сорвано. Тегеран обвинил Вашингтон в грубом нарушении условий режима прекращения огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По заявлению властей Исламской Республики – американо-израильские силы атаковали нефтеперерабатывающий завод на юге Ирана и нанесли несколько авиаударов по острову Сири. Несколько местных информационных агентств сообщили о взрывах в Тегеране. Кроме того, ЦАХАЛ нанес удар по Бейруту, в результате которого погибли более 100 человек, что по мнению Тегерана также является нарушением одного из пунктов договора, несмотря на то, что США и Израиль утверждали, что соглашение о перемирии не распространяется на Ливан.