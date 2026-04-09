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Иран обвинил США и Израиль в грубом нарушении режима прекращения огня

09 апреля 2026 07:52
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И без того хрупкое двухнедельное перемирие, о котором накануне договорились Иран и США, может быть сорвано. Тегеран обвинил Вашингтон в грубом нарушении условий режима прекращения огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По заявлению властей Исламской Республики – американо-израильские силы атаковали нефтеперерабатывающий завод на юге Ирана и нанесли несколько авиаударов по острову Сири. Несколько местных информационных агентств сообщили о взрывах в Тегеране. Кроме того, ЦАХАЛ нанес удар по Бейруту, в результате которого погибли более 100 человек, что по мнению Тегерана также является нарушением одного из пунктов договора, несмотря на то, что США и Израиль утверждали, что соглашение о перемирии не распространяется на Ливан.

Иран обвинил США и Израиль в грубом нарушении режима прекращения огня-2

В связи с этим Иран заявил, что Ормузский пролив по-прежнему закрыт. Корпус стражей Исламской революции также предупредил, что суда, проходящие через него без разрешения, будут уничтожены. Под угрозой срыва оказались и мирные переговоры, которые, как планировалось, должны начаться завтра в Исламабаде.

Спикер парламента Ирана, который возглавляет иранскую делегацию, заявил, что считает нелогичным диалог с США в условиях нарушения Вашингтоном договоренностей. При этом Дональд Трамп вновь пригрозил Тегерану, что если он нарушит условия перемирия – Соединенные Штаты нанесут удары «масштабнее, качественнее и сильнее, чем кто-либо когда-либо видел».

# Международная политика

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