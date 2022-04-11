«Инженерный гром – 2022». В 15 километрах от белорусской границы начались учения Литвы и США

Новости Литвы. В Литве начались совместные с США учения «Инженерный гром – 2022». Эти военные игры проходят на полигоне, который находится всего в 15 километрах от белорусской границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В них принимают участие инженерные подразделения армии страны, американские военные инженеры и представители добровольческих сил. Сколько человек задействовано в маневрах, не сообщается. Известно только, что основной целью занятий является отработка взаимодействия инженерных подразделений в ходе боевых действий. Еще одной задачей, стоящей перед командованием, является оценка подготовки к выполнению боевых задач по инженерному обеспечению призывников.