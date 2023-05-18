Инвестор Роджерс: ЕС может рухнуть как политическое объединение

Европейский союз может рухнуть как политическое объединение из-за появляющихся проблем, пишет РИА Новости со ссылкой на американского инвестора Джима Роджерса.

Он обращает внимание, что ни один политический союз подобного масштаба не смог уцелеть на протяжении всей истории, а ЕС уже испытывает трудности.

Роджерс также отмечает, что Великобритания покинула Евросоюз, другие страны также рассматривают такую возможность. Он полагает, что в свете возникновения серьезных экономических трудностей будет усиливаться давление на некоторые страны-члены ЕС: они могут выйти из состава объединения.

Эксперт также выражает обеспокоенность по поводу энергетической и продовольственной безопасности Евросоюза. Он отмечает, что зачастую проблемы в этих направлениях становятся причиной политических проблем. Роджерс утверждает, что некоторые страны Европы сейчас переоценивают степень своей зависимости от США, возможно, из-за огромного американского долга, что чревато проблемами. Он также отмечает, что Япония и ряд других стран также изъявляют намерение быть менее зависимыми от США.