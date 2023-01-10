Инвентаризация в Лондонском зоопарке. Сколько животных планируют насчитать?

Раз в году (после празднования Нового года) работники Лондонского зоопарка в Риджентс-парке проводят инвентаризацию более 400 видов животных. Она длится около недели и является условием продления лицензии зоопарка, хотя на самом деле сотрудники отслеживают всю информацию в течение года.

Дэн Симмондс, менеджер Лондонского зоопарка:

Итак, ежегодная инвентаризация в Лондонском зоопарке, как следует из названия, – это начало подсчета всех животных здесь, в зоопарке. И в нашем случае мы собираемся насчитать около 14 000 животных. Это сложная задача для смотрителей и то, что нам действительно важно выполнять каждый год.

Дело это хлопотное: только пингвинов Гумбольдта в зоопарке обитает более 90, а плавают они очень быстро, надо не ошибиться в количестве птиц. Сотрудники зоопарка обходят все вольеры, террариумы, аквариумы и бассейны. Проверяют наличие всех жителей.