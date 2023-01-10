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Инвентаризация в Лондонском зоопарке. Сколько животных планируют насчитать?

10 января 2023 10:23
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Раз в году (после празднования Нового года) работники Лондонского зоопарка в Риджентс-парке проводят инвентаризацию более 400 видов животных. Она длится около недели и является условием продления лицензии зоопарка, хотя на самом деле сотрудники отслеживают всю информацию в течение года.

Инвентаризация в Лондонском зоопарке. Сколько животных планируют насчитать?-1

Дэн Симмондс, менеджер Лондонского зоопарка:
Итак, ежегодная инвентаризация в Лондонском зоопарке, как следует из названия, это начало подсчета всех животных здесь, в зоопарке. И в нашем случае мы собираемся насчитать около 14 000 животных. Это сложная задача для смотрителей и то, что нам действительно важно выполнять каждый год.

Инвентаризация в Лондонском зоопарке. Сколько животных планируют насчитать?-4

Дело это хлопотное: только пингвинов Гумбольдта в зоопарке обитает более 90, а плавают они очень быстро, надо не ошибиться в количестве птиц. Сотрудники зоопарка обходят все вольеры, террариумы, аквариумы и бассейны. Проверяют наличие всех жителей.

Инвентаризация в Лондонском зоопарке. Сколько животных планируют насчитать?-7

Персонал постарается пронумеровать всех обитателей зоопарка от больших до маленьких, включая сурикатов и находящихся под угрозой исчезновения суматранских тигров.

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