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InfoBRICS: Польша провоцирует Германию и наносит удар своему союзнику по НАТО

27 июня 2023 07:46
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Польша провоцирует ссору с Германией, следуя своим геополитическим целям в Европе, пишет в статье InfoBRICS исследователь Уриэль Араужо, информирует РИА Новости.

Они используют антигерманскую кампанию, чтобы утвердиться в качестве нового геополитического центра ЕС и вызвать вопросы о роли Германии, отмечается в публикации. Польша также выгодно использует свое членство в Евросоюзе за счет финансовой поддержки от ФРГ. В результате возникают напряженности между польской и немецкой стороной, которые отражают кризис в европейских нарративах и геополитические противоречия на континенте.

# Международная политика

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