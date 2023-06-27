InfoBRICS: Польша провоцирует Германию и наносит удар своему союзнику по НАТО

Польша провоцирует ссору с Германией, следуя своим геополитическим целям в Европе, пишет в статье InfoBRICS исследователь Уриэль Араужо, информирует РИА Новости.

Они используют антигерманскую кампанию, чтобы утвердиться в качестве нового геополитического центра ЕС и вызвать вопросы о роли Германии, отмечается в публикации. Польша также выгодно использует свое членство в Евросоюзе за счет финансовой поддержки от ФРГ. В результате возникают напряженности между польской и немецкой стороной, которые отражают кризис в европейских нарративах и геополитические противоречия на континенте.