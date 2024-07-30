Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос предположил, что украинские истребители F-16 могут превратиться в военный трофей на российских парадах, подобно танкам Leopard и Abrams. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание InfoBRICS.

Он отметил, что к появлению этих самолетов в Украине российские военные уже готовятся. Летом этого года США и их партнеры планируют отправить F-16 в Украину.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил опасение, что из-за появления у Киева F-16, способных нести ядерное оружие, может спровоцировать прямые столкновения России с Западом.