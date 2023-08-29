Инфляция в Венгрии достигла 25% в первом квартале 2023 года

Новости Венгрии. Инфляция омрачила летний сезон для жителей Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году многим из них приходится сильно экономить на аренде жилья, питании и многом другом.

Цены выросли почти вдвое по сравнению с 2022-м. При этом сократилось и число туристов. Заполняемость отелей и ресторанов в отдельных регионах страны упала на 15 %. Местные предприниматели жалуются на снижение доходов. Напомним, инфляция в Венгрии занимает одну из первых строк антирейтинга по Евросоюзу. Ранее рост цен в местных магазинах замедлился. Тогда, так называемое, лидерство ненадолго перешло Эстонии.