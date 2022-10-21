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Инфляция в Великобритании обновила 40-летний максимум

21 октября 2022 06:48
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Новости Великобритании. Инфляция в Великобритании обновила 40-летний максимум. Показатель превысил 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфляция в Великобритании обновила 40-летний максимум-1

На ускорение инфляции повлиял рост цен на продукты питания. Стоимость увеличилась почти на 15 %. Быстрее всего дорожают хлебобулочные изделия, крупы, мясные продукты, молоко, сыр и яйца. Значительный рост стоимости зафиксирован и на коммунальные услуги. А вот зарплаты людей уменьшаются. Средний доход населения упал на 3 % – это максимальный показатель за последние 20 лет. И, согласно прогнозам специалистов Банка Англии, уровень инфляции в стране к октябрю может превысить 13 %.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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