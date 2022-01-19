Новости Великобритания. Инфляция в Великобритании достигла максимума почти за 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего в стране выросли цены на продовольствие, мебель, одежду, проживание в отелях и еду в ресторанах.

Так, продукты питания за год подорожали на более чем на 4 %. Примерно такую же динамику показали цены на одежду и обувь. Еще больше подорожали подержанные автомобили. С начала года они прибавили 28 % в цене.