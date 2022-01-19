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Инфляция в Великобритании достигла максимума почти за 30 лет

19 января 2022 14:09
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Новости Великобритания. Инфляция в Великобритании достигла максимума почти за 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего в стране выросли цены на продовольствие, мебель, одежду, проживание в отелях и еду в ресторанах.  

Инфляция в Великобритании достигла максимума почти за 30 лет-1

Так, продукты питания за год подорожали на более чем на 4 %. Примерно такую же динамику показали цены на одежду и обувь. Еще больше подорожали подержанные автомобили. С начала года они прибавили 28 % в цене.  

Инфляция в Великобритании достигла максимума почти за 30 лет-4

Все это происходит на фоне резкого взлета стоимости электроэнергии из-за высокой стоимости газа. По мнению экспертов, в апреле предел цен будет опять повышен, а средние расходы на электричество британских домохозяйств могут вырасти на 50 %, что в свою очередь увеличит уровень инфляционного давления.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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