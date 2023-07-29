Инфляция в Турции может достичь 60% к концу 2023-го

Он вдвое превышает ожидания, заявленные регулятором три месяца назад. При этом эксперты верят в лучшее и говорят о стабилизации экономики. Правда, это планы лишь на 2025 год. К тому времени банк намерен снизить инфляцию до 15 %. А пока показатель находится в районе 40 %. И это после незначительного снижения летом. Так что нынешнее значение одно из лучших по итогам последних лет.