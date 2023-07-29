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Инфляция в Турции может достичь 60% к концу 2023-го

29 июля 2023 16:37
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Новости Турции. Инфляция в Турции может достичь 60 % к концу года. Новый прогноз представил Центробанк страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфляция в Турции может достичь 60% к концу 2023-го-1

Он вдвое превышает ожидания, заявленные регулятором три месяца назад. При этом эксперты верят в лучшее и говорят о стабилизации экономики. Правда, это планы лишь на 2025 год. К тому времени банк намерен снизить инфляцию до 15 %. А пока показатель находится в районе 40 %. И это после незначительного снижения летом. Так что нынешнее значение одно из лучших по итогам последних лет.

# Экономический кризис # Новости Турции # Фотофакт

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