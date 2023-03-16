Инфляция в Польше приблизилась к рекордным 20%

В Европе продолжает бушевать инфляционный кризис. Во многих странах Евросоюза показатель уже давно стал двухзначным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в Польше инфляция приближается к 20 %. Согласно данным центрального статистического управления страны, больше всего подорожали продукты питания. Их стоимость выросла на 24 %. Также в среднем на 23 % увеличились затраты на транспорт и цены на энергоносители. При этом эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем рост цен в стране продолжится.