Инфляция в Польше приближается к 14%. Пик ожидается в августе

Новости Польши. Уровень инфляции в Польше достиг 13,9 %, побив почти 25-летний рекорд. Об этом сообщило главное статистическое управление страны. Больше всего подорожало топливо. Буквально за месяц оно выросло в цене на 5 %, а за год и вовсе на 35 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пугает поляков и стоимость продуктов питания. Ценник взлетел на 13,5 %. Кроме того, пересмотреть бюджет заставляют и счета за коммунальные услуги. После их оплаты в кошельке почти ничего не остается, потому что энергоносители подорожали более чем на 30 %. В Национальном институте экономики предупредили: перемены будут, но не к лучшему. Эксперты прогнозируют ухудшение ситуации. Ожидается, что пик инфляции наступит уже в августе, когда она может прибавить еще как минимум один процентный пункт.