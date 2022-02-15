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Инфляция в Польше побила 20-летний рекорд. Выросли цены почти на все товары

15 февраля 2022 20:39
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Новости Польши. В Польше инфляция достигла рекордных значений, обновив максимум 20-летней давности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экономисты считают, что это вызвано в первую очередь повышением стоимости электроэнергии и газа. К этому государство оказалось не готово.

Инфляция в Польше побила 20-летний рекорд. Выросли цены почти на все товары-1

Выросли цены почти на все товары в польских магазинах, включая продукты питания. В среднем за месяц они подорожали почти на 2 %. К тому же из-за стоимости бензина службы доставки повысили тарифы на свои услуги. В правительстве жителей Польши успокаивают, обещая, что в марте уровень инфляции из-за принимаемых срочных мер станет намного ниже.

# Экономический кризис # Фотофакт

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