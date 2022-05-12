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Инфляция в ЕС: новые рекорды. Число всё чаще становится двузначным

12 мая 2022 19:28
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Уровень инфляции в ЕС бьет рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Польше он перевалил за 12 %, тем самым достигнув рекордного уровня за 20 лет. Об этом сообщил премьер страны Матеуш Моравецкий. При этом глава правительства оправдался, сославшись на то, что тяжелая экономическая ситуация сложилась не только в Польше.  

Инфляция в ЕС: новые рекорды. Число всё чаще становится двузначным-1

И с ним трудно не согласиться. Лидером по уровню инфляции в ЕС стала Эстония – уровень достиг 19 %. Цены выросли на электричество, газ и продукты питания.  

Инфляция в ЕС: новые рекорды. Число всё чаще становится двузначным-4

Двухзначного значения достигла инфляция в Чехии, выше 14 %. Отличилась и Греция, где рост цен побил 30-летний рекорд. На 14 % подорожали овощи и более чем на 8 % – фрукты, что редкость для страны с теплым климатом.  

# Экономический кризис # Матеуш Моравецкий # Фотофакт

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