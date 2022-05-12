Инфляция в ЕС: новые рекорды. Число всё чаще становится двузначным

Уровень инфляции в ЕС бьет рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Польше он перевалил за 12 %, тем самым достигнув рекордного уровня за 20 лет. Об этом сообщил премьер страны Матеуш Моравецкий. При этом глава правительства оправдался, сославшись на то, что тяжелая экономическая ситуация сложилась не только в Польше.