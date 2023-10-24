Индия запустила ракету в рамках пилотируемой космической программы

Модуль экипажа отстыковался и приводнился в Бенгальский залив. Все желающие могли наблюдать за происходящим в прямом эфире. Онлайн-трансляцию вела местная организация космических исследований. Кстати, запуск был дважды отложен. Сначала из-за погодных условий, затем из-за неполадок с самой ракетой. В итоге мероприятие все же состоялось, пусть и на 2 часа позднее. Напомним, миссия по отправке экипажа на орбиту была одобрена еще в декабре 2018 года. «Гаганьян» является частью более масштабных целей Индии по отправке собственной космической станции на орбиту, а позже астронавта на Луну.