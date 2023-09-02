Индия запустила исследовательскую станцию Aditya-L1 для изучения Солнца

Индия осуществила запуск космической станции Aditya-L1, которая предназначена для проведения исследований Солнца, пишет РИА Новости.

Трансляция запуска велась на веб-сайте и YouTube-канале Индийской организации космических исследований. В пуске была применена ракета-носитель PSLV в конфигурации XL, с помощью которой в прошлом были осуществлены запуски лунного зонда Чандраян-1 и Марсианского орбитального аппарата Мангальян.

Аппарат Aditya-L1 – это первая для Индии космическая наблюдательная база, ориентированная на изучение Солнца. Аппарат будет находиться на гало-орбите в Точке Лагранжа L1, что позволит ему непрерывно вести наблюдения за Земным светилом.

На космическом корабле будут размещены семь приборов для изучения разных слоев звезды. Предполагается, что в результате запуска аппарата будет собрана необходимая информация для изучения разных аспектов активности светила.