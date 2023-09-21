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Индия приостановила выдачу виз канадцам с 21 сентября

21 сентября 2023 09:26
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С 21 сентября 2023 года прием заявок на индийские визы в Канаду приостановлен по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию BLS International.

Это случилось на фоне кризисного состояния индийско-канадских отношений, связанного с обвинением Канады в адрес Индии в причастности к убийству одного из руководителей канадской сикхской общины. Нью-Дели отрицает эти утверждения и в ответ выслала канадского дипломата. МИД Индии призвал своих граждан в Канаде соблюдать осторожность в связи с растущей антииндийской активностью.

# Международная политика

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