Индия приостановила выдачу виз канадцам с 21 сентября

С 21 сентября 2023 года прием заявок на индийские визы в Канаду приостановлен по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию BLS International.

Это случилось на фоне кризисного состояния индийско-канадских отношений, связанного с обвинением Канады в адрес Индии в причастности к убийству одного из руководителей канадской сикхской общины. Нью-Дели отрицает эти утверждения и в ответ выслала канадского дипломата. МИД Индии призвал своих граждан в Канаде соблюдать осторожность в связи с растущей антииндийской активностью.