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Индия подняла пошлины на американские товары

16 июня 2019 13:07
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Новости Индии. Индия подняла пошлины на американские товары. Новый налог затрагивает почти три десятка наименований продуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индия подняла пошлины на американские товары-1

Такое решение было принято после длительных переговоров с Вашингтоном – диалог с американской стороной длился почти год, однако существенных результатов не дал.

Власти Индии рассчитывают получить от новых пошлин около 240 миллионов долларов. Таким образом, будут компенсированы убытки, которые Нью-Дели понесет от американских налогов, введенных на товары из Индии.

Индия подняла пошлины на американские товары-4

# Международная политика # Фотофакт

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