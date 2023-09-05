Индия намерена сменить название на Бхарат

Индийское правительство намеревается возвратить стране прошлое название Бхарат, пишет РИА Новости со ссылкой на The Economic Times.

Глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш опубликовал в социальной сети X сообщение о том, что статья 1 Конституции может быть сформулирована следующим образом: Бхарат, то есть Индия, должна быть Союзом государств.

В официальных приглашениях на торжественный ужин G20 от президента Индии вместо обычного «Президент Индии» было отправлено имя «Президент Бхарата».

Один из членов верхней палаты парламента Индии заявил, что название «Индия» является колониальным и символизирует рабство. Соответствующая резолюция будет внесена на специальную сессию парламента с 18 по 22 сентября. В 2022 году ООН удовлетворила просьбу Турции об изменении названия республики с Turkey на Türkiye.