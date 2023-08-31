Индийский луноход нашёл химические элементы на Луне

Индийский луноход нашел химические элементы на спутнике Земли. В их числе сера, алюминий, кальций и железо. Поиски водорода продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аппарат изучает грунт и рельеф, а также ищет следы тектонической активности. Он был доставлен на Луну 23 августа и проработает в окрестностях Южного полюса примерно одни лунные сутки. Это около 14 земных дней.