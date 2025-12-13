Индийские фанаты Месси разобрали стадион в Калькутте

В Калькутте фанаты аргентинского футболиста Лионеля Месси разобрали стадион по частям. Поклонники остались недовольны, как прошла встреча с футболистом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Месси прибыл в Индию в рамках турне сборной Аргентины. Правда, он пропустил торжественную церемонию открытия 20-метровой статуи в его честь. Футболист появился на стадионе «Солт-Лейк» в Калькутте по видеосвязи, а затем лично прошелся по полю в окружении толпы, помахал трибунам и исчез спустя короткое время.

Для десятков тысяч фанатов такая короткая встреча с кумиром стала поводом устроить погром.

Зачем они позвали нас? Посмотрите на мой билет, который стоил более 100 долларов. Мы даже не увидели лица Месси. Они думают, что люди в Бенгалии глупые?

По данным местных СМИ, акт народного негодования длился примерно столько же, сколько и присутствие Месси на стадионе – около 20 минут. Организатора тура сборной Аргентины арестовали.

Сообщений о том, продолжится ли после такого скандала индийское турне Месси, не поступало. На кону встреча звезды мирового футбола с премьер-министром Нарендрой Моди.