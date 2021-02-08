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Импичмент Трампа может стать самым быстрым в истории. И вот почему

08 февраля 2021 11:23
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Новости США. Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Дэвид Шен направил письмо в сенат, в котором попросил приостановить процесс импичмента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Импичмент Трампа может стать самым быстрым в истории. И вот почему-1

Защитник пояснил, что исповедует иудаизм и соблюдает Шаббат, поэтому не сможет участвовать в разбирательстве после захода солнца в пятницу, 12 февраля. Ему ответили, что просьба будет удовлетворена.  

Импичмент Трампа может стать самым быстрым в истории. И вот почему-4

Это значит, что лидеры сената могут ускорить процесс, чтобы успеть закончить к вечеру пятницы. И если это произойдет, то импичмент Трампа может стать самым быстрым в истории.  

# Международная политика # Дональд Трамп # Дэвид Шен # Фотофакт

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