Импичмент Трампа может стать самым быстрым в истории. И вот почему

Новости США. Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Дэвид Шен направил письмо в сенат, в котором попросил приостановить процесс импичмента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Дэвид Шен направил письмо в сенат, в котором попросил приостановить процесс импичмента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Защитник пояснил, что исповедует иудаизм и соблюдает Шаббат, поэтому не сможет участвовать в разбирательстве после захода солнца в пятницу, 12 февраля. Ему ответили, что просьба будет удовлетворена.
Это значит, что лидеры сената могут ускорить процесс, чтобы успеть закончить к вечеру пятницы. И если это произойдет, то импичмент Трампа может стать самым быстрым в истории.