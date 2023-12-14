Илон Маск заявил, что Запад заставлял ВСУ наступать, когда надо было обороняться

Миллиардер Илон Маск ответил на заявление бизнесмена из США Дэвида Сакса о том, что российская армия допустила наступление на свои линии обороны со стороны Украины, что привело к тяжелым потерям для страны. Об этом пишет РИА Новости.

Маск отметил, что сейчас российские военные активно давят на украинские позиции и осуществляют контроль над территориями. Он также отметил, что ранее советовал украинской стороне сконцентрироваться на обороне, но Запад упорно требовал наступления.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил, что с июня этого года украинская армия потеряла более 90 000 человек, 557 танков и около 1900 бронемашин, и подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.