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Илон Маск заявил, что Запад заставлял ВСУ наступать, когда надо было обороняться

14 декабря 2023 08:38
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Миллиардер Илон Маск ответил на заявление бизнесмена из США Дэвида Сакса о том, что российская армия допустила наступление на свои линии обороны со стороны Украины, что привело к тяжелым потерям для страны. Об этом пишет РИА Новости.

Маск отметил, что сейчас российские военные активно давят на украинские позиции и осуществляют контроль над территориями. Он также отметил, что ранее советовал украинской стороне сконцентрироваться на обороне, но Запад упорно требовал наступления.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил, что с июня этого года украинская армия потеряла более 90 000 человек, 557 танков и около 1900 бронемашин, и подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.

# Международная политика

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