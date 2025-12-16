Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $600 млрд

Предприниматель Илон Маск стал первым в истории человеком, чье богатство превысило 600 млрд долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Forbes.

Увеличение его капитала обусловлено оценкой SpaceX в 800 млрд долларов, где Маску принадлежало около 42% акций. Его пакет акций в этой компании оценивается в 336 миллиардов, а в Tesla – почти в 200 миллиардов.

Общее же состояние предпринимателя составило около 677 миллиардов, что существенно превышает капитал второго богатейшего человека в мире Ларри Пейджа. Forbes замечает, что Маск скорее близок к статусу триллионера, чем к утрате лидерства.

Еще в 2020 году его капитал составлял всего 24,6 миллиарда, но за считанные годы он увеличился в десять раз, преодолев отметки в 200, 300, 400 и 500 миллиардов. Из остальных миллиардеров только сооснователь Oracle Ларри Эллисон когда-либо достигал отметки в 300-400 миллиардов.

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