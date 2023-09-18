Илон Маск прокомментировал итоги контрнаступления Украины

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в социальных сетях неудавшееся контрнаступление Вооруженных сил Украины, указав на большие потери и малые успехи на фронте. Об этом сообщает РИА Новости.

«Так много смертей за столь ничтожный результат», – заявил он.

Украинские вооруженные силы ведут наступление уже четыре месяца, используя бригады, подготовленные НАТО и оснащенные западной техникой. Тем не менее по сообщениям Минобороны РФ, успехов достичь не удалось, а количество потерь превысило 70 тыс. военнослужащих и 18 тыс. единиц техники. Это было отмечено как провал не только президентом России Владимиром Путиным, но и СМИ, а также военными экспертами из США и Европы.

