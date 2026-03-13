ИКИ РАН: на Солнце ожидаются слабые и средние магнитные бури

Геомагнитные возмущения, вызванные корональной дырой на Солнце, ожидаются в пятницу вечером. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований.

Отмечается, что возможны слабые и средние магнитные бури.

Ученые прогнозируют увеличение скорости солнечного ветра и геомагнитных показателей. Источником возмущения является большая корональная дыра необычной формы, проходящая вдоль видимой стороны диска.

Согласно моделям, первые штормы, вероятно, начнутся ближе к полуночи. Если прогноз сбудется, высока вероятность появления интенсивных полярных сияний. Однако пока нет никаких признаков увеличения скорости солнечного ветра.

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