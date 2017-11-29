«Их усилия в области строительства межконтинентальных ракет – прямая угроза миру». КНДР запустила баллистическую ракету

Новости Кореи. Новый военный посыл из КНДР. Страна запустила очередную баллистическую ракету. Она упала в море, в исключительной экономической зоне Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация послужила поводом для экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Ранее им были введены санкции в отношении Пхеньяна.

Хвасон-15 – межконтинентальная баллистическая ракета нового типа. Пхеньян сразу после запуска сделал провокационное заявление, что она может нести ядерную боеголовку и способна достичь любой точки США. Для неискушенного человека, не знакомого с дипломатическими играми, подобная фраза – как приговор для страны-заявителя. Ведь штаты уже не раз предупреждали Пхеньян: при таком развитии событий свергнут режим Ким Чен Ына.

Дональд Трамп, президент США:

Я обещаю, что мы позаботимся об этом. Вместе с нами – генерал Мэттис, и у нас с ним была долгая дискуссия. Но мы все держим под контролем.

Генерал Джеймс Мэттис, которого за глаза называют «бешеным псом» за его жесткий подход к врагам Америки, ранее не раз заявлял, что США никогда не согласятся со статусом КНДР как военной ядерной державы.

Джеймс Мэттис, министр обороны США:

Эта межконтинентальная баллистическая ракета взлетела выше, чем какая-либо запущенная ими ранее. Их усилия в области исследований и строительства межконтинентальных ракет – прямая угроза миру.

КНДР, тем временем, слепо игнорируя прямые угрозы, угрожает сама: заявляет о завершении формирования своих ядерных сил. В Токио такой шаг назвали очередной провокацией. Северокорейская ракета на этот раз упала в исключительной экономической зоне Японии, в двух сотнях километров от побережья префектуры Аомори.

Синдзо Абэ, премьер-министр Японии:

Япония будет и дальше до максимального уровня усиливать давление на Северную Корею. Мы будем защищать жизни и средства к мирному существованию японского народа.

Первые ядерные испытания в КНДР прошли в 2006, и большинство экспертов до недавнего времени говорили, что серьезные успехи с военным атомом Пхеньяну «не светят». Однако два последних ракетных пуска заставили тех же экспертов переменить точку зрения. Ситуация сжала в кулак напряженности весь мир.

В потенциальной зоне поражения – Япония, Россия, Китай, Индия, США и соседи на юге полуострова. Ядерный удар по Сеулу неминуемо приведет к гибели более 2 миллионов человек. Потому Южная Корея в ответ на новый запуск Пхеньяна отреагировала громкой демонстрацией своего вооружения.

КНДР резко ускорила ядерную программу вскоре после вторжения США в Ирак и свержения лидера страны Саддама Хусейна. По словам постоянного представителя Северной Кореи при ООН, его страна готова полностью отказаться от разработок ядерного оружия. При одном условии, если США тоже полностью разоружатся. Но Соединенные Штаты, наоборот – только наращивают расходы на оборонку.