ИГИЛ угрожает Бельгии фактически еженедельно

Новости Бельгии. Нападение в Бельгии, в ходе которого пострадали женщины-полицейские, признали терактом. Премьер-министр королевства выразил опасения, что мужчина, вооруженный мачете и атаковавший стражей порядка, был связан с исламистами. Прямых улик, указывающих на это версию, нет.

Известно, что замахнувшийся холодным оружием неизвестный кричал «Аллах Акбар». Женщины в форме не растерялись и застрелили преступника. А с ними все будет в порядке, заявили медики после осмотра.

Отметим, что паника вокруг этой атаки вызвана тем, что Исламское государство угрожает королевству фактически еженедельно. И силовики постоянно находятся на усиленном варианте несения службы. Однако это не спасает от тактики «одинокого волка», которую, по всей видимости, взяли на вооружение исламисты и им сочувствующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.