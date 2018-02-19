ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу у храма в дагестанском Кизляре. Жертвами атаки стали пять человек

Новости России. Ответственность за стрельбу у храма в дагестанском Кизляре взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Доказательств причастности к атаке представлено не было.
Новости России. Ответственность за стрельбу у храма в дагестанском Кизляре взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Доказательств причастности к атаке представлено не было.
Четверо пострадавших в результате инцидента по-прежнему остаются в больнице. Двум женщинам сделали операции, однако их состояние всё еще оценивается как тяжелое.
Напомним, нападение на православную церковь совершил 22-летний злоумышленник. По данным полиции, он хотел устроить стрельбу внутри храма, однако прихожане, заметив вооруженного человека, заперли дверь. Тогда подозреваемый открыл огонь по верующим, которые оказались снаружи. Погибли пять человек. Стрелявшего ликвидировали сотрудники Росгвардии.