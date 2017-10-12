Идеальное окончание достойно прожитой жизни: в Великобритании с ноября будут доступны похороны в космосе

Новости Великобритании. Британская компания Ascension Flights запускает первую внеземную похоронную службу, которая доставит прах человека в космос. Запуски будут начаты в ноябре.

Как сообщает The Independent, это позволит семье отправлять кремированные останки своего близкого человека в космос. Услуга стоит 795 фунтов или чуть больше 1000 долларов.

Служба будет длиться около 2,5 часов. Ее будут снимать на HD-камеру с высоким разрешением, чтобы близкие и друзья могли с Земли наблюдать за происходящим и тем цветным облаком, которое образуется в результате этого процесса.