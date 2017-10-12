Идеальное окончание достойно прожитой жизни: в Великобритании с ноября будут доступны похороны в космосе
Новости Великобритании. Британская компания Ascension Flights запускает первую внеземную похоронную службу, которая доставит прах человека в космос. Запуски будут начаты в ноябре.
Как сообщает The Independent, это позволит семье отправлять кремированные останки своего близкого человека в космос. Услуга стоит 795 фунтов или чуть больше 1000 долларов.
Служба будет длиться около 2,5 часов. Ее будут снимать на HD-камеру с высоким разрешением, чтобы близкие и друзья могли с Земли наблюдать за происходящим и тем цветным облаком, которое образуется в результате этого процесса.
Фото: ascensionflights.com
Концепция разрабатывалась на протяжении пяти лет.
Соучредитель компании Крис Роуз отметил, что это идеальное окончание достойно прожитой жизни.
Крис Роуз:
Многие из космического поколения никогда в жизни не испытает настоящий полет в космос. В сущности, все мы – звездная пыль, поэтому это похоже на достойную дань уважения тем из нас, кто жил в космическую эру.
Проведение поминальной службы стало возможным через 60 лет после начала космической эры.
Именно в это время на орбиту вывели первый искусственный спутник Земли – здесь подробнее.