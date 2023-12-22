Хяккинен: западные страны переоценили свои силы в холодной войне с РФ

Россия обладает ресурсами для продолжения спецоперации в Украине на протяжении многих лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра обороны Финляндии Антти Хяккянена.

Он отметил, что Запад и Украина, возможно, переоценили свои возможности в этом конфликте. Также Хяккянен отметил, что западные страны вступили в «новую холодную войну» с РФ из-за увеличения военного производства.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал, что ситуация вокруг Украины зашла в тупик и украинские войска не могут добиться прорыва. Он предположил, что позиционная война может продолжаться годами, что истощит Украину.

С начала июня украинская армия безуспешно пыталась наступать. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял значительное количество военных и военной техники. Российская сторона подчеркивала, что наступление не принесло Украине ожидаемых результатов. При этом, в последние недели в Киеве и на Западе звучали заявления о том, что контрнаступление не было достаточно успешным.

