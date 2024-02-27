Хуситы повредили подводные интернет-кабели в Красном море

Йеменские хуситы нанесли ущерб четырем подводным кабелям, связывающим Европу, Восточную Азию, Африку и страны арабского мира. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Globes.

Повреждения пришлись на акваторию Красного моря между Джеддой и Джибути. Издание называет организаторами атаки движение «Ансар Аллах», но не дает никаких подтверждений.

Поврежденные кабели принадлежат компаниям AAE-1, Seacom, EIG и TGN, что привело к сбоям в работе сети, особенно в странах Персидского залива и Индии. Ремонт займет около восьми недель и несет в себе опасность новых атак. Хуситы, которые контролируют большую часть побережья Йемена, ранее начали атаковать связанные с Израилем суда, что приводит к сокращению судоходства через Суэцкий канал. В ответ на это США и Великобритания начали нанесение ударов по целям хути.